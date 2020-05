Drittligisten erneuern Kritik am DFB : Restart-Pläne erhitzen die Gemüter

Köln Auch die zerstrittene 3. Liga will ihren Spielbetrieb noch im Mai wieder aufnehmen. Auf die Klubs käme ein Mammutprogramm zu - doch schon im Vorfeld gibt es noch große Probleme zu lösen.

In Jubelstürme brach Markus Kompp bei der Nachricht über den anvisierten Wiederbeginn der 3. Liga keineswegs aus. "Ich glaube es ist ein Weg ins Chaos, den wir gerade gehen", kritisierte Waldhof Mannheims Geschäftsführer im Gespräch mit dem SID die Pläne des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), die einen Restart am 26. Mai vorsehen. Und während der DFB auf grünes Licht der Politik wartet, schwelt der Streit unter den gespaltenen Klubs weiter - die einen wollen weiterspielen, die anderen fordern einen Abbruch. "Manchmal ist ein Ende mit Schrecken besser als ein Schrecken ohne Ende", meint Kompp.

Freilich ist die Situation in der 3. Liga verzwickt. Bei Geisterspielen fallen die Ticketerlöse als Haupteinnahmequelle der Klubs weg, die TV-Einnahmen sind vergleichsweise gering. Dazu kommt, dass das verbindliche Hygienekonzept, das sich sehr stark an dem zum Neustart in der Bundesliga und der 2. Liga orientiert, die Vereine zusätzlich vor große finanzielle und logistische Herausforderungen stellt. Andererseits wäre bei einem Abbruch, so hatte Ingolstadts Sportchef Michael Henke zuletzt gemahnt, "die Liga kaputt". Vor allem die bayerischen Klubs machen sich für eine Fortführung stark.