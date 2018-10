3. Liga: Osnabrück verteidigt Tabellenspitze

Köln Der VfL Osnabrück führt weiter die Tabelle der 3. Liga an, obwohl die Niedersachsen im Derby bei den Sportfreunden Lotte über ein torloses Remis nicht hinauskamen.

Der VfL Osnabrück hat trotz eines torlosen Unentschiedens die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga verteidigt. Mit dem 0:0 am Samstag bei den Sportfreunden Lotte kommen die Osnabrücker nun auf 23 Zähler und profitierten zudem von der Schützenhilfe des KFC Uerdingen. Der Verfolger unterlag zeitgleich beim 1. FC Kaiserslautern mit 0:2 (0:1). Theodor Bergmann (44.) traf per Elfmeter, ehe Christoph Hemlein (57.) den Endstand markierte.