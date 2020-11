Corona-Fälle beim FSV : Nachholspiel Verl gegen Zwickau abgesagt

Frankfurt Das für Dienstag angesetzte Nachholspiel von Drittligist FSV Zwickau beim SC Verl musste vom Deutschen Fußball-Bund wegen mehrerer positiver Corona-Befunde bei den Sachsen erneut abgesagt werden.

Die Corona-Pandemie hat in der 3. Fußball-Liga erneut zu einer Spielabsage geführt. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montagabend mitteilte, muss die für Dienstag angesetzte Nachholpartie vom 8. Spieltag zwischen dem SC Verl und dem FSV Zwickau erneut verlegt werden. Grund dafür sind vier positive Corona-Testergebnisse bei Zwickauer Spielern. Das zuständige Gesundheitsamt ordnete für die komplette FSV-Mannschaft sowie das Trainerteam eine häusliche Quarantäne an.