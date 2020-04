Abstimmung über Saison-Fortsetzung : 3. Liga gespalten wie nie

Schauinslandreisen-Arena in Duisburg. Foto: Christoph Reichwein (REI)/Reichwein, Christoph (crei)

Köln Die 3. Fußball-Liga ist gespalten. Das denkbar knappe Ergebnis der Abstimmung unter den Klubs (10:8) über eine mögliche Fortsetzung der Saison verdeutlicht die unterschiedlichen Interessenlagen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Tabellenführer MSV Duisburg steht symbolisch für die Zerrissenheit der 3. Fußball-Liga: Schon vor Wochen plädierte der Traditionsklub für eine Fortsetzung des Spielbetriebs, stimmte am Montag bei der Videokonferenz des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) dann aber doch gegen eine Wiederaufnahme.

Der MSV will eine klare sportliche Entscheidung in der Aufstiegs-, aber auch in der Abstiegsfrage. Am Ende gab es zehn Stimmen für eine Fortsetzung, acht Stimmen dagegen und zwei Enthaltungen. Die Liga ist gespalten, weiß im Grunde nicht, welcher Weg der beste ist. "Wir würden gerne weiterspielen, aber das nur unter der Voraussetzung, dass es auch Auf- und Absteiger gibt. Sollte das nicht gegeben sein, würde das zu einer sportlichen Wettbewerbs-Verzerrung führen", sagte MSV-Sportdirektor Ivo Grlic dem SID.

Einer der größten Verfechter eines Saisonabbruchs ist Aufsteiger Waldhof Mannheim. Das aber aus einem ganz anderen Grund. Der Vater eines Profis des Drittligisten ist an einer Corona-Erkrankung verstorben. Geschäftsführer Markus Kompp sagte schon vor der Abstimmung in einem offiziellen Schreiben: "Ein Abwägen zwischen wirtschaftlichen, sportlichen, gesellschaftlichen und gesundheitlichen Interessen, welche es meiner Meinung nach erst gar nicht geben darf, fällt euch, liebe Kollegen, vielleicht dann doch auch leichter, wenn ihr einen konkreten Fall kennt." Die Kurpfälzer blieben am Montag ihrer Linie treu.

Tabellenschlusslicht Carl Zeiss Jena ist ebenfalls gegen eine Fortsetzung. "Wir sehen die gesellschaftliche Verantwortung. Wir reden immer davon, dass der Fußball ein Vorbild sein muss. Dann ist es schwer einzuordnen, wenn die Profis wieder Fußball spielen und im Zweikampf oder in der Mauer eng nebeneinander stehen. Wir wollen für die 3. Liga und den Profifußball keine Sonderrolle", sagte Jenas Geschäftsführer Chris Förster dem SID. Zudem ergäbe es "wirtschaftlich für uns überhaupt keinen Sinn, die Saison mit Geisterspielen fortzusetzen". Anders als in der Bundesliga generieren die Drittligisten die meisten Einnahmen über Zuschauer, nicht über die TV-Gelder.

Anderen Vereinen geht es hauptsächlich um den gesundheitlichen Aspekt. "Es ist bitter, dass die Drittligavereine in der Coronakrise so unsolidarisch sind. Es geht in erster Linie um die Gesundheit der Menschen", sagte zum Beispiel Trainer Claus-Dieter Wollitz vom 1. FC Magdeburg der Magdeburger Volksstimme.

Der Hallesche FC, auch Gegner einer Wiederaufnahme, hätte zudem ganz andere Probleme. Schon vor der Videokonferenz und dem daraus resultierenden Meinungsbild hatte der Oberbürgermeister von Halle/Saale, Bernd Wiegand, mitgeteilt, dem Verein keine Erlaubnis für mögliche Geisterspiele zu erteilen.

Spiele ohne Zuschauer seien nach aktuellem Stand "mit den gegebenen Regeln zu Abstand und Sicherheit nicht zu verantworten". Ein Umzug in ein anderes Stadion komme für den Klub indes nicht infrage. "Das ist ausgeschlossen. Das wäre Wettbewerbsverzerrung", äußerte HFC-Präsident Jens Rauschenbach in der Bild.

Auch wenn sich die Gegner der Fortsetzung vorerst geschlagen geben mussten, eine definitive Entscheidung war diese Abstimmung noch nicht. Die Politik hat auch noch keine Entscheidungen getroffen. Beschlüsse für die Fortsetzung der Spielzeit müssen DFB-Präsidium oder Vorstand fassen.

Schlusswort des für die dritthöchste Spielklasse zuständigen DFB-Vizepräsidenten Peter Frymuth: "Auch wenn das Bild nicht einheitlich ist, besteht eine mehrheitliche Meinung unter den Klubs, wie im Falle einer veränderten behördlichen Verfügungslage verfahren werden sollte."

Nicht alle Klubvertreter vertreten allerdings diese Auffassung.

(ako/sid)