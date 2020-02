3. Liga : Duisburg verspielt Sieg im Top-Spiel gegen Mannheim

Duisburg Spitzenreiter MSV Duisburg hat am 25. Spieltag der 3. Liga einen Sieg verspielt. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht unterlag dem SV Waldhof Mannheim im Heimspiel am Samstag trotz einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung noch 2:3 (2:0).

Vincent Vermelj hatte die Duisburger in der 4. Minute in Führung geschossen und noch vor der Pause nachgelegt (44.). Nach der Halbzeit steigerten sich die Gäste und drehten durch Tore von Gianluca Korte (54./58., Foulelfmeter) und Marco Schuster (86.) die Partie. Damit bauten die Mannheimer ihre imposante Serie aus und bleiben seit nunmehr 30 Punktspielen auswärts ungeschlagen. Der MSV steht mit 44 Punkten weiterhin an der Tabellenspitze, der SV Waldhof springt mit 42 Zählern zunächst auf Tabellenplatz zwei. Zum Auftakt des Spieltages am Freitagabend hatte Viktoria Köln seine Heimpartie gegen die SG Sonnenhof Großaspach mit 1:0 (1:0) gewonnen.