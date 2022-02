Duisburg verschafft sich etwas Luft : MSV mit wichtigem Sieg im Abstiegskampf

Würzburg/Kaiserslautern Der MSV Duisburg hat im Kampf gegen den Abstieg einen wichtigen Sieg gefeiert. Bei Erfolg in Würzburg treffen Aziz Bouhaddouz und Moritz Stoppelkamp. Die Zebras Der 1. FC Magdeburg kann derweil fast mit dem Aufstieg planen.

Am kommenden Samstag, 19 Februar, wartet auf den MSV das nächste wichtige Spiel im Abstiegskampf. Zu Gast in Duisburg ist dann Türkgücü München. Die Münchner (23 Punkte) holten gegen Waldhof Mannheim (0:0) zumindest einen Zähler. Mit Niclas Stierlin, Leroy Kwadwo (beide fünfte gelbe Karte) und Rolf Feltscher (zehnte gelbe Karte) werden dann gleich drei Spieler gesperrt fehlen.

Der 1. FC Magdeburg steht derweil endgültig vor der Rückkehr in die 2. Bundesliga . Der Tabellenführer kam in einem hochklassigen Schlagerspiel beim schärfsten Verfolger 1. FC Kaiserslautern zu einem 2:2 (1:0), der Vorsprung auf die Roten Teufel beträgt weiterhin zwölf Punkte.

Sirlord Conteh (32.) erzielte das 1:0-Führungstor für den FCM. Boris Tomiak (52.) gelang in der zweiten Hälfte der zwischenzeitliche Ausgleich, doch Baris Atik (55., Foulelfmeter) mit seinem 14. Saisontreffer schoss die Gäste erneut in Front.

Beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch und kreierten eine Vielzahl von Torchancen. So hatte Lauterns Philipp Hercher (50.) mit einem Fallrückzieher an den Pfosten Pech. In der Schlussphase kam es zu einer Rudelbildung und handfesten Auseinandersetzungen vor der Spielerbank, ein FCM-Betreuer wurde per Rote Karte vom Platz gestellt.