Würzburg in Not : Magdeburg vor Aufstieg in die 2. Liga – Lautern festigt Platz zwei

Würzburg in Not

Update Würzburg/Magdeburg Der 1. FC Magdeburg und der 1. FC Kaiserslautern haben ihre Aufstiegsplätze in der 3. Liga gefestigt. In Saarbrücken gab es Schneechaos.

Tabellenführer 1. FC Magdeburg hat seine kleine Durststrecke in der 3. Fußball-Liga beendet und steuert unvermindert in Richtung Zweitliga-Aufstieg. Am 33. Spieltag gewannen die Sachsen-Anhaltiner mit 4:2 (3:1) gegen Viktoria Köln und führen das Klassement mit 66 Punkten weiterhin souverän an.