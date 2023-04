3. Liga kompakt RWE hält Oldenburg mit 0:0 auf Distanz

Bei der Partie gegen Schlusslicht SV Meppen musste ein Zuschauer als Linienrichter einspringen. Einer beiden Schiedsrichter-Assistenten war in der 21. Minute beim Versuch, dem Ball auszuweichen, unglücklich umgeknickt und musste nach einer Behandlungspause auf einer Trage vom Feld gebracht werden. Da sich kein Vierter Offizieller im Stadion befand, der für den verletzten Referee hätte einspringen können, wurden beide Mannschaften beim Stand von 1:0 für die Hessen zunächst in die Kabine geschickt. Nach einer kurzen Beratung wurde über die Stadion-Lautsprecher angefragt, ob sich unter den Zuschauern ein Schiedsrichter mit der nötigen Lizenz befinde. Der wurde dann tatsächlich gefunden und das Spiel nach mehr als 30-minütiger Unterbrechung fortgesetzt. Am Ende setzte sich der Tabellenletzte Meppen überraschend mit 2:1 durch.