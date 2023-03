3. Liga kompakt Mannheim Dritter, Duisburg verliert, Oldenburg gibt rote Laterne ab

Am anderen Ende der Tabelle verließ der VfB Oldenburg unter seinem neuen Trainer Suat Kilic durch ein 2:1 (1:1) gegen Borussia Dortmund II den letzten Tabellenplatz, Ayodele Adetula erzielte erst in der 87. Minute den Siegtreffer. Kilic hatte die Nachfolge des am vergangenen Montag entlassenen Dario Fossi angetreten. Neues Schlusslicht ist der SV Meppen.