3. Liga kompakt Duisburg schwach gegen den Kellerkind, RWE vergibt Sieg in der 90. Minute

Rot-Weiss Essen bleibt hingegen auch nach dem 24. Spieltag weiter ohne Auswärtssieg. Beim FC Ingolstadt kam RWE nur zu einem 1:1-Unentschieden. Dabei hatte Cedric Harenbrock den Aufsteiger zehn Minuten vor dem Ende noch per Knieschuss in Führung gebracht, allerdings gelang den Ingolstädtern durch Jalen Hawkins in der 90. Minute der Ausgleich.