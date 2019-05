3. Liga : Karlsruher SC kurz vor dem Aufstieg

Düsseldorf Der Karlsruher SC steht kurz vor der Rückkehr in die 2. Bundesliga. Wehen Wiesbaden ist derweil auf Relegationskurs.

Der Karlsruher SC hat in der 3. Fußball-Liga den nächsten großen Schritt in Richtung Aufstieg gemacht. Das Team von Trainer Alois Schwartz besiegte die SG Sonnenhof Großaspach 2:1 (2:0) und kann am kommenden Samstag bei Preußen Münster nach zweijähriger Abstinenz die Rückkehr in Liga zwei perfekt machen.