3. Liga : Kaiserslautern verpasst zweiten Sieg in Serie – Löwen schlagen Viktoria Köln

Kaiserslautern verpasst zweiten Sieg in Serie – Löwen schlagen Viktoria Köln

Köln Viktoria Köln bleibt auf einem Abstiegsrang in der 3. Fußball-Bundesliga. Am 5. Spieltag unterlagen die Kölner dem 1860 München. Ebenfalls eine Pleite fuhr der Traditionsklub 1. FC Kaiserslautern ein. Außerdem gab es einen 5:0-Kantersieg – und einen neuen Tabellenführer.

Der 1. FC Kaiserslautern hat in der 3. Fußball-Liga den zweiten Sieg in Folge verpasst. Nur drei Tage nach dem 3:0-Erfolg gegen 1860 München verloren die Roten Teufel am 5. Spieltag beim Halleschen FC mit 0:1 (0:1). Den entscheidenden Treffer für die Sachsen-Anhaltiner erzielte Tom Zimmerschmied (19.). Kaiserslautern steckt mit vier Punkten weiterhin im Tabellenkeller fest, während Halle mit nun zehn Punkten zumindest vorübergehend auf den zweiten Platz springt.