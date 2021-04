3. Liga : Dresden patzt nach Quarantäne-Pause - Rostock auf Kurs

Köln Hansa Rostock befindet sich weiter auf Kurs Zweitliga-Aufstieg. Auch Ingolstadt und 1860 München feiern Siege. Einen heftigen Rückschlag muss nach der Corona-Pause Dynamo Dresden verkraften.

Hansa Rostock strebt in der 3. Fußball-Liga scheinbar unaufhaltsam der Rückkehr in die 2. Liga entgegen. Die Mecklenburger gewannen am 34. Spieltag mit 3:2 (2:0) beim SV Meppen und festigten mit 65 Punkten die Führung. Zweiter ist der FC Ingolstadt (63) nach dem 3:2 (1:1) gegen den FSV Zwickau.