Rückkehr der Fans ins Stadion : Hansa Rostock gegen Lübeck wohl vor 7500 Zuschauern

Drittligist Hansa Rostock kann am letzten Spieltag im Heimspiel gegen den VfB Lübeck den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt machen - und bis zu 7500 Zuschauer dürfen wohl dabei sein. Die endgültige Entscheidung trifft am Dienstag das Kabinett.

Zum letzten Saisonspiel des FC Hansa Rostock in der 3. Fußball-Liga gegen den VfB Lübeck werden am kommenden Samstag 7500 Zuschauer im Ostseestadion zugelassen. „Es geht darum, mögliche Fanmassen vor dem Stadiongelände mit in das Stadion zu nehmen. Hier versprechen wir uns eine gezielte und bessere Lenkung von Zuschauerströmen“, sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Montag in Schwerin. Das Kabinett werde am Dienstag eine Entscheidung treffen. Der Tabellenzweite Rostock kann am Samstag den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt machen.