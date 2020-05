3. Liga : Halle und Magdeburg drängen nach Chemnitzer Coronafall auf Abbruch

Logo an der DFB-Zentrale in Frankfurt. Foto: dpa/Arne Dedert

Köln Nach dem positiven Coronatest beim Fußball-Drittligisten Chemnitzer FC haben die Konkurrenten Hallescher FC und 1. FC Magdeburg ihre Forderungen nach einem Saisonabbruch bekräftigt.

Der positive Test in Chemnitz hatte am Montag in der Debatte um die Fortsetzung der 3. Liga für neuen Wirbel gesorgt. Die Mehrheit der Klubs hat sich allerdings ebenso wie das DFB-Präsidium für eine Fortsetzung der Saison ausgesprochen. Allerdings ist der Widerstand einiger Klubs groß. Fest steht inzwischen, dass der Spielbetrieb nicht am 26. Mai aufgenommen wird.