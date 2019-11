3. Liga : Hallescher FC geht nach DFB-Urteil zum dritten Mal in Berufung

Halle Fußball-Drittligist Hallescher FC geht gegen die Wertung des Spiels gegen Preußen Münster erneut in Berufung. Das Sportgericht des DFB hatte die erste Beschwerde bereits abgewiesen.

„Sowohl erstinstanzlich im schriftlichen Verfahren als auch in der mündlichen Verhandlung am vergangenen Montag in Frankfurt wurden zwar Fehler des Schiedsrichter-Trios eingeräumt, diese allerdings als Tatsachenentscheidung statt als Regelverstoß deklariert“, teilte der HFC am Sonntag mit.