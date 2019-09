3. Liga : Haching übernimmt Tabellenspitze - 1. FCK spielt mit neuem Trainer unentschieden

Düsseldorf Die 3. Liga hat einen neuen Tabellenführer. Die SpVgg zog an der Konkurrenz vorbei auf Platz eins, beim Halleschen FC sorgte eine Verwechslung für Chaos.

Die SpVgg Unterhaching ist an die Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga gestürmt. Der frühere Bundesligist gewann am neunten Spieltag gegen die SG Sonnenhof Großaspach 2:0 (2:0), während die Konkurrenz Punkte liegen ließ. Der bisherige Tabellenführer Hallescher FC kam gegen Preußen Münster zu einem 2:2 (0:0), auch das Verfolgerduell zwischen Viktoria Köln und Eintracht Braunschweig endete beim 0:0 ohne Sieger. Mit 20 Punkten führt Haching knapp vor Halle und Braunschweig (je 19), Aufsteiger Köln (17) bleibt dran.

In einem turbulenten Kellerduell setzte sich der Chemnitzer FC 3:2 (0:1) gegen Carl Zeiss Jena durch und reichte die Rote Laterne durch den ersten Saisonerfolg an die weiter sieglosen Thüringer weiter. Am Sonntag präsentierte der CFC Patrick Glöckner (42) als neuen Cheftrainer. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe beim Chemnitzer FC. Bei allen Gesprächen mit den Verantwortlichen hatte ich von Anfang an ein gutes Gefühl", sagte Glöckner.