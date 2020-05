„Absolut null Verständnis“ : Magath kritisiert DFB für Hin und Her in der 3. Liga

Magath kritisiert DFB für Hin und Her in der 3. Liga

Köln Felix Magath, als Chef von Flyeralarm Global Soccer unter anderem für den Drittligisten Würzburger Kickers mitverantwortlich, hat den Deutschen Fußball-Bund (DFB) wegen des Hin und Her beim Restart der 3. Liga kritisiert.

Es sei nicht zu verstehen, "warum die ersten beiden Profi-Ligen ein Konzept vorgelegt haben und längst wieder spielen - die dritte Profi-Liga aber nicht", ergänzte der 66-Jährige. Der DFB hatte am Dienstag mitgeteilt, mit einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der 3. Liga am 30. Mai zu planen. Gedankenspiele über die Fortsetzung der wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Saison am 26. Mai waren zuvor verworfen worden.