Debüt gegen BVB II FC Ingolstadt verpflichtet Capretti als neuen Trainer

In seiner Karriere als Fußballer spielte der 40-Jährige unter anderem für den SC Paderborn und Preußen Münster. Später trainierte er den SV Verl und führte die Ostwestfalen in die 3. Liga. Zuletzt betreute er Dynamo Dresden. Capretti folgt auf Rehm, von dem sich der Tabellensiebte am Dienstag getrennt hatte. Fünf der vergangenen sieben Spiele hatten die ambitionierten Oberbayern verloren. Capretti gibt am Samstag im Heimspiel gegen Borussia Dortmund II sein Debüt als Ingolstädter Coach.