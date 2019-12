3. Liga : Ingolstadt gewinnt Verfolgerduell und springt auf Platz zwei

Magdeburg Der FC Ingolstadt steht in der 3. Fußball-Liga zumindest vorübergehend auf einem direkten Aufstiegsplatz.

Die Schanzer setzten sich am Samstag im Duell der Zweitliga-Absteiger beim 1. FC Magdeburg mit 2:0 (1:0) durch und liegen in der Tabelle hinter dem erst am Sonntag geforderten MSV Duisburg auf Rang zwei.