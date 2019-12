3. Liga : Ingolstadt verkürzt Rückstand auf MSV

Ingolstadt Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt ist in der 3. Fußball-Liga an Herbstmeister MSV Duisburg herangerückt. Die Schanzer gewannen das Heimspiel gegen Schlusslicht Carl Zeiss Jena mit 5:1 (2:0).

Herbstmeister und Tabellenführer MSV Duisburg hat seinen souveränen Vorsprung in der 3. Liga eingebüßt. Am 20. Spieltag waren die Meidericher am Samstag bei der abstiegsbedrohten SG Sonnenhof Großaspach über ein 1:1 (0:1) nicht hinausgekommen. Am Sonntag verkürzte der FC Ingolstadt durch ein 5:1 (2:0) gegen Schlusslicht Carl Zeiss Jena den Rückstand als Tabellenzweiter auf zwei Punkte.