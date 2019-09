Mit Schmähparolen beschmiert : Fans misshandeln Schwein vor Drittliga-Derby zwischen Mannheim und Kaiserslautern

Polizisten vor dem Gästeeingang des Fritz-Walter-Stadions in Kaiserslautern. Foto: dpa/Uwe Anspach

Mannheim Vor dem Drittliga-Spiel zwischen Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern haben Fans offenbar ein Schwein misshandelt. Das Tier war völlig erschöpft und mit Schmähparolen beschmiert auf einem Mannheimer Sportplatz gefunden worden.

Vor dem Südwest-Derby des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern beim SV Waldhof Mannheim am Sonntag ist ein Schwein mit Schmähparolen besprüht worden. Die Polizei fahndet nach den Verantwortlichen. Das Tier sei völlig dehydriert und erschöpft am Freitagmorgen auf einem Sportplatz in Mannheim gefunden worden, schrieb die Berufstierrettung Rhein Neckar auf Facebook.