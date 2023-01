3. Liga kompakt Elversberg festigt Tabellenführung – Essen verspielt Sieg

Rot-Weiss Essen, der vermeintliche „schlafende Riese“, wie der Ruhrgebietklub gern genannt wird, verspielte in der Nachspielzeit derweil einen Sieg beim SC Verl. In einer zerfahrenen Partie brachte Felix Bastians den RWE zunächst per unberechtigten Elfmeter in Führung (81.), bevor Nicolas Sessa in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum verdienten Ausgleich traf. Bastians selbst war in der 81. Minute im Strafraum zu Boden gegangen, wurde allerdings nicht berührt.