3. Liga : Dresden festigt Tabellenführung - Verfolger punkten ebenfalls

Köln Dynamo Dresden behält den direkten Wiederaufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga fest im Visier. Aber auch die Verfolger geben sich keine Blöße.

Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski gewann am 25. Spieltag das Sachsen-Derby beim FSV Zwickau mit 2:0 (2:0) und thront mit 47 Punkten an der Tabellenspitze. Pascal Sohm (38.) und Christoph Daferner (45.+2/Handelfmeter) stellten den dritten Dynamo-Sieg in Serie kurz vor dem Seitenwechsel sicher.