„Nazis raus!“ : Drei Jahre Stadionverbot nach Rassismus-Vorfall in Münster

Drei Jahre Stadionverbot nach Rassismus-Vorfall in Münster

Münster Am Wochenende beleidigte ein Anhänger von Preußen Münster Gegenspieler Leroy Kwadwo rassistisch. Andere Fans meldeten ihn deshalb. Jetzt steht seine Strafe fest.

Nach dem Rassismus-Vorfall beim Drittliga-Fußballspiel in Münster ist gegen den Tatverdächtigen ein bundesweites Stadionverbot von drei Jahren ausgesprochen worden. Das gab der Club Preußen Münster am Montag bekannt. „Das Mindeste, das wir nun tun können, ist, dass diese Person nicht mehr in unser Stadion kommt“, erklärte Vereinspräsident Christoph Strässer.