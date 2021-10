Liga wird nicht geteilt : DFB-Präsidium beschließt Maßnahmenpaket für die 3. Liga

Das DFB-Logo an der Zentrale in Frankfurt. Foto: dpa/Arne Dedert

Frankfurt Die Vereine in der 3. Liga kämpfen seit vielen Jahren um eine wirtschaftliche Stabilität. Diese soll künftig durch umfangreiche DFB-Maßnahmen erreicht werden. Ganz wichtig: Die dritthöchste Spielklasse wird nicht aufgeteilt.

Mehr Eigenkapital, geringere Stadionkapazität und größere Nähe zu den Fans: Im Kampf um die wirtschaftliche Stabilität der 3. Liga hat das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes auf Empfehlung einer Task Force ein Maßnahmenpaket verabschiedet. Zudem wurde die Struktur als eingleisige Liga bestätigt. Die Task Force sehe „für die dritte Spielklassenebene keine Alternative im aktuell bestehenden Ligen-System“, teilte der DFB am Freitag mit. „Wichtig ist insbesondere, dass die Struktur der 3. Liga in Zukunft nicht wieder in Frage gestellt wird“, betonte Tom Eilers, Vorsitzender des Ausschusses 3. Liga, nach der DFB-Präsidiumssitzung in Frankfurt.