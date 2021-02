Unter der Spielernummer : DFB erlaubt künftig Rückenwerbung auf Trikots

Symbolbild: In der italienischen Serie A gibt es schon länger Werbung auf der Trikot-Rückseite. Hier zu sehen: Inter Mailands Achraf Hakimi (l.). Foto: AP/Luca Bruno

Frankfurt In anderen internationalen Fußball-Ligen kennt man sie schon lange, in Deutschland kommt sie jetzt erstmals: Werbung auf der Rückseite von Trikots. Der DFB erlaubt sie in der 3. Liga ab der Saison 2021/22.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat auf Wunsch der Vereine Rückenwerbung in der 3. Liga erlaubt. Dies verkündete der Verband nach einem Beschluss des Spielausschusses am Freitag. Die Entscheidung sei „dem ausdrücklichen Wunsch der Klubs“ gefolgt und wird zur neuen Spielzeit 2021/22 in Kraft treten. Die Möglichkeit, Sponsoren zukünftig auch auf der Rückseite der Trikots zu platzieren, soll dabei klaren Vorgaben folgen.

„Die Werbefläche ist unter der Spielernummer mit einem Mindestabstand von zwei Zentimetern zu platzieren, muss freigestellt und ohne Hintergrund auf das Trikot angebracht werden“, hieß es vom DFB. Sie soll zudem einfarbig sein und die Farbe der Rückennummer sowie des Spielernamens haben. „Es war unsere Aufgabe, die wirtschaftlichen Interessen der Klubs und fankulturelle Interessen in die Meinungsbildung einzubeziehen und bestenfalls in Einklang zu bringen“, sagte der Ausschuss-Vorsitzende Tom Eilers. Man habe sich prinzipiell für eine Erlaubnis entschieden, „aber gleichzeitig einen engen Rahmen gesteckt, wie diese aussehen darf“.

Über die Möglichkeit einer solchen Werbung in der Bundesliga und 2. Bundesliga entscheidet nicht der DFB, sondern die Deutsche Fußball-Liga (DFL) mit den Vertretern der Klubs. Für diese Ligen wurde bislang keine Rückenwerbung auf Trikots beschlossen.

(kron/dpa)