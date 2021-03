1:3 bei Dotchevs Ex-Klub : MSV Duisburg verliert im Hagel von Köln

Köln Der MSV Duisburg musste in der 3. Fußball-Liga einen Rückschlag hinnehmen: Die Mannschaft von Pavel Dotchev verlor bei dessen Ex-Verein Viktoria Köln mit 1:3. Im Aufstiegskampf ließ Dynamo Dresden Punkte liegen.

In einem besonderen Duell gelang Viktoria Köln ein 3:1 (2:1)-Erfolg über den MSV Duisburg . MSV-Coach Pavel Dotchev war Ende Januar in Köln entlassen worden und heuerte nur eine knappe Woche später beim Konkurrenten aus Duisburg an. „Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, es sei ein normales Spiel“, hatte Dotchev unter der Woche gesagt.

Die Dresdner waren am Samstag in der ersten Halbzeit die überlegene Mannschaft, klare Torchancen konnte sich der Spitzenreiter zunächst jedoch nicht herausspielen. Nach der Pause agierten beide Teams zielstrebiger. Nach einer Ecke stieg Manuel Zeitz am höchsten und brachte die Gäste in der 58. Minute in Führung. Dresden glich aber wenig später durch Pascal Sohm (62.) aus.