3. Liga : MSV Duisburg verliert hochklassiges Spiel in München

MSV Duisburg verliert hochklassiges Spiel in München

Die Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg. Foto: dpa/Bernd Thissen

Düsseldorf In der 3. Fußball-Liga hat der MSV Duisburg ein hochklassiges Spiel bei 1860 München am Ende knapp verloren. Eintracht Braunschweig eroberte derweil den dritten Tabellenplatz, der 1. FC Kaiserslautern gewann trotz einiger Corona-Ausfälle.

Der TSV 1860 München erkämpfte sich in der 3. Fußball-Liga einen 3:2 (1:1)-Erfolg gegen den MSV Duisburg. In einer unterhaltsamen Partie hatte Aziz Bouhaddouz die Gäste in Front gebracht (10.), ehe Phillipp Steinhart (16./Elfmeter) und Sascha Mölders (56.) für die Löwen trafen.