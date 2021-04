3. Liga : Doppelpacker Stoppelkamp führt MSV Duisburg zum Sieg

Düsseldorf Der MSV Duisburg hat in der 3. Fußball-Liga die nächsten wichtigen Punkte eingefahren und dank eines Doppelpacks von Mortiz Stoppelkamp 2:1 in Verl gewonnen. Der FC Inglolstadt hat im Aufstiegsrennen gepatzt.

Kapitän Moritz Stoppelkamp hat den MSV Duisburg zum nächsten Sieg in der 3. Fußball-Liga geführt. Dank eines Doppelpacks des Kapitäns konnten die Zebras mit 2:1 (1:0) beim SC Verl gewinnen. Stoppelkamp traf in der 27. und 79. Minute, zwischenzeitlich konnte Justin Eilers für Verl ausgleichen (55.).

Durch den zweiten Sieg in Folge konnte sich der MSV auf den zwölften Tabellenplatz verbessern und hat jetzt vier Zähler Vorsprung auf den KFC Uerdingen, der den ersten Abstiegsplatz belegt. Am kommenden Samstag ist der Tabellenelfte aus Mannheim zu Gast an der Wedau.