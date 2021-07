3. Liga : MSV Duisburg eröffnet die Saison in Osnabrück

MSV Duisburg eröffnet die Saison in Osnabrück

Die Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg. Foto: dpa/Bernd Thissen

Düsseldorf Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Donnerstag den Spielplan der kommenden Saison in der 3. Liga veröffentlicht. Der MSV Duisburg eröffnet die Saison mit einem Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück.

Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück und der MSV Duisburg eröffnen die neue Saison der 3. Fußball-Liga. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag bekannt gab, findet das Eröffnungsspiel der Saison 2021/22 am Freitag, 23. Juli um 19.00 Uhr an der Bremer Brücke statt. MagentaSport überträgt die Partie live.