3. Liga 2018/19: Der 1. FC Kaiserslautern verliert nach Führung gegen Preußen Münster

Dämpfer auf dem Betzenberg : Lautern verliert nach Führung gegen Münster - KSC gewinnt gegen Fortuna Köln

Kaiserslauterns Trainer Michael Frontzeck steht am ersten Spieltag der 3. Liga am Spielfeldrand. (Archivbild) Foto: dpa/Uwe Anspach

Leipzig Der 1. FC Kaiserslautern hat den ersten herben Dämpfer in der 3. Liga kassiert. Die Roten Teufel verspielten am zweigeteilten dritten Spieltag auf dem heimischen Betzenberg eine 1:0-Führung und gingen am Ende als Verlierer vom Platz.

Der Zweitliga-Absteiger Kaiserslautern unterlag am Dienstagabend dem neuen Tabellenzweiten Preußen Münster mit 1:2 (0:0). Aufsteiger FC Energie Cottbus und der VfL Osnabrück können mit jeweiligen Heimsiegen an diesem Mittwoch gegen die SpVgg Unterhaching und den TSV 1860 München ihren Vorsprung auf den Aufstiegsfavoriten aus der Pfalz auf fünf Punkte ausbauen.

Die Lauterer waren aber nicht die einzigen, die Punkte ließen. Nach zwei Siegen zum Auftakt unterlag der FC Carl Zeiss Jena vor eigener Kulisse mit 0:3 (0:3) dem Halleschen FC. Die Hallenser hatten bis dahin keinen Punkte geholt und nur ein Tor geschossen.

Zum zweiten Mal nacheinander vergab auch der FSV Zwickau einen Sieg, die Sachsen führten lange bei Absteiger Eintracht Braunschweig, spielten am Ende aber wieder nur 1:1 (1:0). Schon am Samstag daheim gegen den Karlsruher SC hatte der FSV nach einer 1:0-Führung in den Schlussminuten den Ausgleich kassiert. Immerhin bleibt Zwickau aber ungeschlagen.

Auch diesmal traf der KSC wieder spät - aber zum Sieg. Mit 1:0 (0:0) gewannen die Nordbadener bei Fortuna Köln und feierten damit nach zwei Remis den ersten Drei-Punkte-Erfolg. Noch gar keinen Zähler holten die Würzburger Kickers. Mit dem 2:3 (1:3) bei VfR Aalen kassierten sie die dritte Niederlage im dritten Spiel und bleiben Letzter.

(rent/dpa)