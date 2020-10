3. Liga : Kaiserslautern erkämpft sich einen Punkt

Rostock Kein Sieger im Spitzenspiel der 3. Liga: Hansa Rostock und 1860 München trennen sich 1:1. Auch der 1. FC Kaiserslautern erkämpft sich einen Punkt, muss aber weiterhin auf den ersten Dreier warten.

Der TSV 1860 München hat mit einem Remis im Topspiel der 3. Fußball-Liga vorerst die Tabellenspitze verteidigt. Die Mannschaft von Trainer Michael Köllner trennte sich am 5. Spieltag beim Aufeinandertreffen zweier ehemaliger Bundesligisten 1:1 (1:0) von Hansa Rostock. Nur drei Minuten nach seiner Einwechslung köpfte Dennis Erdmann die Gäste am Samstag in dem mit 7500 Zuschauern ausverkauften Ostseestadion in der 42. Minute in Führung, Bentley Bahn gelang nach schöner Rostocker Kombination der Ausgleich (50.).