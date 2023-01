„Saisonziele akut in Gefahr“ Zwei Trainerentlassungen in der 3. Liga

Köllner war seit November 2019 Trainer der Münchner und wurde in der Saison 2020/21 als Trainer des Jahres in der 3. Liga ausgezeichnet. Zum ersehnten Aufstieg in die 2. Bundesliga konnte er die Mannschaft aber nicht führen - in den vergangenen beiden Saisons schloss 1860 jeweils auf Rang vier ab. In der aktuellen Spielzeit steht die Mannschaft nach 20 Spieltagen auf dem sechsten Tabellenplatz und hat drei Punkte Rückstand auf Rang drei, der zur Relegation um den Aufstieg berechtigt. Der erste direkte Aufstiegsplatz ist sieben Zähler entfernt.