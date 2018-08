3. Liga: 1860 München feiert 5:1-Sieg beim Drittliga-Heimdebüt, Dämpfer für den 1. FC Kaiserslautern

Leipzig 1860 München hat beim Heim-Einstand in der 3. Liga einen deutlichen Sieg gefeiert. Der 1. FC Kaiserslautern hat den ersten Dämpfer hinnehmen müssen. Neuer Tabellenführer ist zumindest vorübergehend Carl Zeiss Jena.

Der TSV 1860 München hat beim Heim-Einstand in der 3. Fußball-Liga einen deutlichen Sieg gefeiert. Im ausverkauften Stadion an der Grünwalder Straße setzten sich die Löwen am Samstag mit 5:1 (2:0) gegen die Sportfreunde Lotte durch. Eine Woche nach dem 0:1 gegen Absteiger 1. FC Kaiserslautern holte der Aufsteiger damit am zweiten Spieltag die ersten drei Punkte. Ihren zweiten Sieg im zweiten Spiel verpassten die Lauterer. Bei der SG Sonnenhof Großaspach reichte es nur zu einem 1:1 (1:1).