3. Liga : Ex-Fortuna-Trainer Preußer und BVB II starten mit Remis in die Saison

Foto: Frederic Scheidemann/Gabriel Boia/Scheidemann 31 Bilder Das ist Christian Preußer

Wiesbaden Zum Abschluss des 1. Spieltages in der Dritten Liga trennten sich der SV Wehen Wiesbaden und Borussia Dortmund II am Montagabend 1:1. Die Hausherren waren durch einen sehr kuriosen Treffer in Führung gegangen.

Der SV Wehen Wiesbaden hat in der 3. Fußball-Liga die Chance auf einen Auftaktsieg ungenutzt gelassen. Der SVW führte zum Abschluss des ersten Spieltages am Montagabend gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund, kassierte aber noch den Ausgleich zum 1:1 (0:0).

TOOOOOR!!! Was für eine Szene! BVB-Keeper #Unbehaun dachte es wurde auf Freistoß für die Gäste entschieden aber Stegemanns Pfeife blieb stumm. #Nilsson schnappt sich den Ball und schiebt ihn über die Linie. Das Tor zählt, wahnsinn!🤯



| 56. | 1:0 | #svww | #WIEBVB — SV Wehen Wiesbaden (@SVWW_official) July 25, 2022

Gustaf Nilsson (55.) brachte Wehen Wiesbaden in Führung - auf kuriose Art und Weise. Dortmunds Keeper Luca Unbehaun legte sich den Ball wie zum Freistoß hin. Es gab aber weder Freistoß noch Abstoß, Nilsson schaltete schnell und schob den freien Ball zur Führung ins Netz. Trotz heftiger Proteste zählte der Treffer. „Ich habe mich eigentlich noch beim Schiedsrichter beschwert, weil mein Gegenspieler mich gehalten hat. Als alle schrien: Go, go, go - da habe ich das Tor geschossen“, sagte Nilsson bei Magentasport über „verrückte Szene“.

Der BVB, nun von Christian Preußer (zuletzt Fortuna Düsseldorf) trainiert, schlug durch Rodney Elongo-Yombo (77.) zurück. Preußers Vorgänger Enrico Maaßen war zum Bundesligisten FC Augsburg gewechselt.

Wiesbaden: Stritzel - Gürleyen (69. Mockenhaupt), Carstens, Mrowca - Goppel, Bjarke Jacobsen, Emanuel Taffertshofer, Ezeh (73. Heußer) - Wurtz (73. Kempe), Brumme (46. Hollerbach) - Nilsson (85. Farouk). - Trainer: Kauczinski

Dortmund: Unbehaun - Papadopoulos, Dams (73. Suver), Finnsson - Semic (63. Elongo-Yombo), Pfanne, Özkan (63. Michel), Bueno Lopez - Eberwein - Fink (63. Broschinski), Pohlmann (85. Tattermusch). - Trainer: Preußer

Schiedsrichter: Mitja Stegemann (Bonn)

Tore: 1:0 Nilsson (55.), 1:1 Elongo-Yombo (77.)

Zuschauer: 2869

Gelbe Karten: Kempe - Papadopoulos

(sid/old)