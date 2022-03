Nach Türkgücü-Rückzug : Saarbrücken will juristisch gegen Punktabzug vorgehen

Saarbrücken will juristisch gegen Punktabzug vorgehen

Saarbrücken Der 1. FC Saarbrücken ist besonders betroffen von Türkgücüs Drittliga-Rückzug. Die Saarländer verlieren sechs Punkte und damit mehr als jeder andere Aufstiegskandidat. Der Klub kündigt rechtliche Schritte an.

"Die sogenannten Insolvenzregeln, die nun zur Anwendung kommen, sind sowohl in sportlicher als auch in wirtschaftlicher Hinsicht untragbar und müssen geändert werden", schrieb Saarbrücken weiter in seiner Stellungnahme: "Es kann nicht sein, dass Klubs unverschuldet dafür bestraft werden, dass andere Vereine unter Aufsicht des DFB Misswirtschaft betrieben haben."