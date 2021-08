3. Liga : FCK schlägt Sechzig – Dortmund verpasst die Spitzenposition

Köln Der 1. FC Kaiserslautern hat im Duell mit 1860 München seinen ersten Saisonsieg in der 3. Liga eingefahren. Magdeburg ist derweil neuer Spitzenreiter - und profitiert dabei auch vom Remis der Dortmunder U23.

Der 1. FC Magdeburg hat in der 3. Fußball-Liga die Tabellenführung am vierten Spieltag übernommen. Die Sachsen-Anhaltiner gewannen gegen den MSV Duisburg mit 2:1 (2:0). Jan-Luca Schuler (29.) und Sirlord Conteh (36.) stellten schon in der ersten Hälfte die Weichen auf Sieg. Orhan Ademi (90.+2) gelang das Anschlusstor für die Zebras.