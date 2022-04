3. Liga : Schock für Kaiserslautern im Aufstiegsrennen - Braunschweig jetzt Zweiter

Update Der 1. FC Kaiserslautern hat im Aufstiegsrennen der 3. Liga schwer gepatzt. Eintracht Braunschweig steht als neuer Tabellenzweiter dagegen nun dicht vor der Rückkehr in die 2. Liga.

Herber Rückschlag für den 1. FC Kaiserslautern im Aufstiegskampf der 3. Fußball-Liga: Am 36. Spieltag unterlagen die Roten Teufel gegen Borussia Dortmund II 1:3 (0:1). Bradley Fink (32.) schoss die Schwarz-Gelben in Führung, Justin Njinmah (59.) und Immanuel Pherai (81.) erhöhten auf 3:0 für den BVB II. Felix Götze (90.+2) gelang das Ehrentor für die Pfälzer.

Als weiterer Absteiger auf der 3. Liga stehen seit Freitagabend auch die Würzburger Kickers fest. Nach dem Sieg von Viktoria Berlin am Freitagabend gegen den 1. FC Saarbrücken (2:1) können sie selbst mit drei Siegen den Klassenerhalt nicht mehr schaffen. Saarbrücken ging in Berlin zunächst durch Tobias Jänicke (25.) in Führung. Enes Küc (34.) glich aus, in der Nachspielzeit traf Kimmo Hovi (90.+2) zum erlösenden Sieg. Beim SV Meppen holten die Kickers am Samstag mit einem 4:2 (1:2) drei Punkte - der Sieg kam allerdings zu spät.