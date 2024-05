25 Jahre nach Bundesliga-Aufstieg SSV Ulm kehrt in die 2. Liga zurück

17.756 Zuschauer im ausverkauften Donaustadion waren jedoch schon am Samstagnachmittag in Feierlaune. Dabei wird die 2. Liga zu einer großen Herausforderung. Die Lizenz wurde Ulm zwar bereits bewilligt, allerdings unter Auflagen. Unter anderem muss eine Rasenheizung her. „Es sind noch ein paar Sachen zu machen“, sagte Thiele, „die zeitlich auch drängen.“ So müssen bis zum 17. Juli auch die Flutlichter nachgebessert werden.