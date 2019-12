3. Liga : 1. FC Magdeburg trennt sich von Trainer Krämer

Magdeburg Drittligist 1. FC Magdeburg feuert Trainer Stefan Krämer. Der Tabellenzwölfte sieht seine „Entwicklungsziele gefährdet“.

Krämer war im Sommer zum Zweitliga-Absteiger gekommen und betreute den FCM in 20 Liga-Spielen. Nach dem 2:2 am Samstag in Braunschweig war Magdeburg als Zwölfter in die Winterpause gegangen.