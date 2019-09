Abstiegskampf statt Aufstiegskampf : Drittligist Kaiserslautern mal wieder am Abgrund

Drittligist Kaiserslautern mal wieder am Abgrund

Kaiserslautern Der ruhmreiche 1. FC Kaiserslautern hat den nächsten Tiefpunkt erreicht. Nach der 1:6-Klatsche beim SV Meppen muss Trainer Sascha Hildmann um seinen Job bangen.

1500 Unentwegte hatten die knapp 500 Kilometer auf sich genommen in der Hoffnung, beim einst ruhmreichen Drittligisten einen Fortschritt zu erkennen. Verbunden auch mit dem zarten Wunsch, wieder in die vordere Region der Tabelle blicken zu dürfen. Die bittere Realität aber lautet: Der viermalige deutsche Meister blickt mal wieder in den Abgrund.