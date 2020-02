Nach Entlassung beim FCK : „Erfunden und erlogen“ – Ehrmann schießt gegen Lautern zurück

Gerry Ehrmann in seiner Zeit als Torwarttrainer des FCK (Archiv). Foto: dpa/Guido Kirchner

Frankfurt/Main Gerry Ehrmann zeigt sich geschockt von den Vorwürfen, die sein ehemaliger Arbeitgeber, der 1. FC Kaiserslautern, gegen ihn erhebt. Jetzt sei seine Entlassung „eine Sache für die Anwälte“.

Ehrmann sei geschockt und traurig, "dass das jetzt solche Ausmaße angenommen hat. Ich habe niemanden beleidigt und auch nicht die Arbeit verweigert. Das ist erfunden und erlogen. Noch einmal: Ich habe niemanden beleidigt und niemanden bedroht. Das ist eine absolute Frechheit, was in der Pressemitteilung steht", betonte Ehrmann.

Der FCK hat die umstrittene Entlassung Ehrmanns nach 36 Jahren mit Beleidigungen und Drohungen seitens des Torwarttrainers begründet. "In den vergangenen drei Tagen, beginnend am Freitag vor dem wichtigen Heimspiel gegen den FSV Zwickau (0:0, d. Red), ist es mehrfach durch Gerry Ehrmann zu massiven, substanziellen Beleidigungen, Arbeitsverweigerungen und Drohungen gegenüber dem Trainerteam gekommen", hatte der Klub am Montag mitgeteilt.