Würzburg in Not : Lautern festigt Aufstiegsrang in der 3. Liga mit Auswärtssieg

Lautern festigt Aufstiegsrang in der 3. Liga mit Auswärtssieg

Würzburg in Not

Würzburg Langsam aber sicher kann der 1. FC Kaiserslautern sich wieder auf Spiele in der 2. Bundesliga einstellen. Am Freitagabend schlugen die Pfälzer die Würzburger Kickers.

Der 1. FC Kaiserslautern hat einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga gemacht. Am Freitagabend gewann der Tabellenzweite der 3. Liga bei den stark abstiegsbedrohten Würzburger Kickers mit 2:1 (1:0).