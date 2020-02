„Ohne Gerry kein FCK!“ : Kaiserslautern-Fans protestieren gegen Rausschmiss von Gerry Ehrmann

Kaiserslautern Fans des 1. FC Kaiserslautern wollen die Entlassung von Gerry Ehrmann nicht hinnehmen und haben eine Online-Petition gestartet. Das sagt der beliebte Torwarttrainer zu seinem Rauswurf.

In einer Online-Petition mit dem Titel „Gerry Ehrmann bleibt beim FCK“ unterschrieben bis am Montagvormittag über 2600 Personen. Weiter heißt es da: „Unsere Legende entlässt niemand - er ist der FCK!“ Zudem wird der Fußball-Drittligist massiv in den sozialen Netzwerken kritisiert.