Niederlage in Ingolstadt : MSV Duisburg gibt Tabellenführung ab

Niederlage in Ingolstadt

Duisburg Der MSV Duisburg hat sein zweites Spiel in der Dritten Liga verloren. Die Duisburger unterlagen gegen Mitabsteiger Ingolstadt. Braunschweig führt nun die Liga an.

Die Aufstiegsmitfavoriten Eintracht Braunschweig und FC Ingolstadt haben am zweiten Spieltag der 3. Fußball-Liga den zweiten Sieg geholt. Braunschweig setzte sich im Löwen-Duell gegen den TSV 1860 München mit 2:1 (1:1) durch. Neuzugang Maximilian Beister schoss die Ingolstädter im Duell zweier Zweitliga-Absteiger mit zwei Toren zum 3:2-Sieg (1:0) gegen den MSV Duisburg.

Ex-Bundesligaprofi Sascha Mölders hatte die Sechziger früh in Führung gebracht (5. Minute), dem schon in der vergangenen Woche starken Martin Kobylański gelang der zwischenzeitliche Ausgleich (43.). Rechtsverteidiger Benjamin Kessel sicherte mit seinem Tor in der 62. Minute den Braunschweiger Sieg und zunächst auch die Tabellenführung. Nach einer Gelb-Roten Karte von Felix Weber spielte 1860 ab der 51. Minute nur noch zu zehnt.