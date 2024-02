Verletzter Spieler bespuckt Die Attacken der Dresdner Fans gegen Felix Götze sind ein Armutszeugnis

Dass Felix Götze selbst am Montag auf seinen Social-Media-Kanälen das Verhalten der Fans kritisiert, dass er beschreibt, wie erniedrigt er sich gefühlt hat, ist wichtig. Der Essener Spieler betont, es sei eine Grenze überschritten worden und die Fans mögen daran denken, dass in jedem Trikot ein Mensch stecke. Mit seiner Reaktion lässt er die Attacken der Fans nicht unwidersprochen stehen. Er nimmt sie nicht einfach hin. Und nur, wenn es ihm andere Spieler, Fans und Vereinsverantwortliche künftig gleich tun, wird ein Verhalten wie das der Fans in Dresden nicht zur Normalität.