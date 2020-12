Moderatoren-Wechsel bei Sport1 : Thomas Helmer verlässt den „Doppelpass“ – Nachfolger steht bereits fest

Thomas Helmer wird den sonntäglichen Fußball-Talk „Doppelpass“ mit Ablauf der aktuellen Saison verlassen, das gab das TV-Sender Sport 1 am Donnerstag bekannt. Sein Nachfolger steht bereits fest.

Wie Sport 1 in einer Pressemittelung bekannt gab, wird Thomas Helmer die „Doppelpass“-Moderation nach der Europameisterschaft 2021 auf eigenen Wunsch hin abgeben. „Thomas Helmer ist vor einiger Zeit mit dem Gedanken an mich herangetreten, sich ab Sommer 2021 mehr Zeit zu nehmen, privat und auch für seine beruflichen Engagements“, sagte Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Sport1 Medien AG. Helmer lebt in Hamburg und pendelt aktuell für die Sendung an über 40 Wochenenden im Jahr nach München. Seit 2011 ist er zunächst als Experte, später als Moderator fester Bestandteil der Sendung.