Digitaler Sportgipfel Whatsgoal in Düsseldorf: Borussia Gewinner Innovationspreis 2018

Düsseldorf Borussia Mönchengladbacher hat den ersten „Digital Sport Award“ erhalten. Beim digitalen Sportgipfel der Innovationsplattform „Whatsgoal“ sprachen viele namhafte Referenten.

Es waren schon viele Fremdwörter, die am Donnerstag im Düsseldorfer Stahlwerk gefallen sind. Beim digitalen Sportgipfel der Innovationsplattform „Whatsgoal“ wurden Sportvereine und Medien „etablierte Player“ genannt. Und Verbandsstrukturen als „Governance“ bezeichnet. Doch für die Wucht, mit der die Digitalisierung die Gesellschaft allgemein und den Sport speziell verändern wird, hat Klemens Skibicki ein eingängiges Bild gefunden: Zu sehen ist ein Riesenstau auf der Straße. Autos stehen still. Menschen gestikulieren wild im Chaos. „Die Digitalisierung ist ein so einschneidender Prozess“, sagte Skibicki, „als hätte jemand von einem auf den anderen Tag den Linksverkehr bei uns eingeführt.“