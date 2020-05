So könnte die Saison enden : Die Entfremdung wird beschleunigt

Meinung Düsseldorf Die Bundesliga wird fortgesetzt - um jeden Preis. Die DFL zieht ihr Programm durch, weil es sonst wohl Insolvenzen gäbe. Die Fans nehmen Abstand von diesem künstlichen Produkt.

Die DFL hat ja nun häufig genug betont, wie finster entschlossen sie die Bundesliga-Saison an ihr Ende bringen will - nicht zuletzt als sie die Mönchengladbacher gegen die eigenen Quarantäne-Bestimmungen verstoßen ließ. Die DFL ist aber nur die Interessenvertretung aller Klubs. Deshalb ist es ganz offensichtlich der erklärte Wille der Vereine, die Spielzeit abzuwickeln. Das hat allein wirtschaftliche Gründe. Die Profiligen spielen nun unter Laborbedingungen, wie unter einer großen Käseglocke. Fans haben aus begründeter Angst vor Ansteckungen keinen Zutritt zu den Veranstaltungen. Und das Ganze hat mit dem gelegentlich so zauberhaften Vergnügen, den der Zirkus Profifußball in besten Momenten entfalten kann, nichts mehr zu tun.